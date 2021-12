Coronavirus, Zaia: "Siamo appesi ad un filo per il cambio di zona"

Sono 3.116 i positivi rilevati in Veneto nelle ultime ore sui 98.015 tamponi effettuati. L'incidenza è del 3,18% con 35.705 positivi in isolamento. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 664 i ricoverati (+25): 549 area non critica (+15) e 115 in Terapia intensiva (+10). Nove i decessi.

BOLLETTINO VENETO 3 DICEMBRE

Questa è la fotografia del contagio in Veneto nell'ultima settiana: incidenza: 317,1 contagiati (su 100mila abitanti), Rt dell'1,39, occupazione delle Terapie intensive 10%, e occupazione in area non critica dell'8%. "Quando arriveremo al 15% di occupazione in area medica andremo in zona gialla - ha dichiarato il governatore Zaia - oggi siamo a rischio passaggio con due parametri su tre. Siamo appesi al filo dell'occupazione in area medica".

"Negli ospedali si sta combattendo una battaglia - sottolinea il governatore - Io ho l’obbligo di dire la verità ai cittadini. Io non ce l’ho con i no vax ma vaccinarsi è la soluzione. Non possiamo continuare a diffondere l’alibi che questo virus si cura a casa. Basta.".