Coronavirus, oltre 39mila attualmente positivi e ricoveri in aumento

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 693 contagi da Covid-19 (157 nel Vicentino) per un totale di 39.415 attualmente positivi. Continuano ad aumentare i ricoveri negli ospedali del Veneto con 29 nuovi ingressi di positivi in area non critica (1.481 totali) e 5 in Terapia intensiva (224 totali). Nove sono i decessi delle ultime ore.

REPORT VENETO ORE 17

Presentati dal presidente della Regione i dati del bollettino sulla situazione dell'epidemia da Covid-19 in Veneto. I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 981 mentre sono 39174 gli attualmente positivi. Negli ospedali del Veneto sono invece ricoverati 1958 (+49) pazienti, dei quali 1714 in area non critica e 244 (+6) in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14.

REPORT VENETO ORE 8