Tutti i dati sul contagio da Covid-19, in Veneto aggiornati a domenica 15 agosto

Sono 509 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Veneto alle 8 di domenica 15 agosto (96 nel Vicentino). 13.330 le persone in isolamento.

BOLLETTINO VENETO 15 AGOSTO

Nessuna variazione invece per quanto riguarda i ricoveri in area non critica: 144, lieve incremento delle Terapie intensive, 30 (+3). Due i decessi delle ultime ore.