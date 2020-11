Coronavirus, aumentano i ricoveri ma tengono le terapie intensive

Sempre in aumento la curva dell'epidemia in Veneto, con pressione negli ospedali che riguardano sopratutto i malati Covid nei reparti, mentre sostanziale tenuta delle terapie intensive dove, però, come ha spiegato nel punto stampa Luca Zaia, l'età dei ricoverati è più altra quindi la degenza si dimostra più lunga, al contrario del turn-over maggiore in area non critica.

Dall'inizio dell'epidemia in Veneto ci sono stati 116159 casi, 68687 dei quali attualmente positivi, 3123 decessi e 44349 negativizzati virologici. Il bilancio dei nuovi infettati, rispetto alle ore 17 di giovedì, è di 2020 persone risultate positive al tampone. La situazione a Vicenza e provincia è di 20247 contagiati totali, + 382 rispetto all'ultimo report. Sono in tutto 13070 gli attualmente positivi, 587 i morti e 6590 i guariti.

La situazione negli ospedali è la seguente: in Veneto sono 2294 i ricoverati in area non critica (+13 rispetto a ieri) e 286 (-6) quelli in terapia intensiva. I decessi, nella variazione rispetto al 19/11/2020 ore 17:00, sono +12. Nei nosocomi del Vicentino ospitano attualmente 399 malati Covid in area non critica e 37 in terapia intesiva.