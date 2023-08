Aveva 107 anni, muore la più anziana della città

«È mancata Adele Beltrame, la cittadina più anziana di Vicenza, con i suoi 107 anni». Comincia con queste parole il messaggio di cordoglio col quale oggi 29 agosto il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai annuncia la notizia della morte della donna, molto conosciuta nel capoluogo berico. Maestra elementare, socia dell'Azione cattolica, Beltrame viene ricordata da Possamai come «una donna generosa e dedita alla preghiera». Vicenza, rimarca il primo cittadino «perde una persona accogliente e cordiale, che amava festeggiare nella sua casa il compleanno, il 27 novembre, con le persone care e con chi, come lei, collaborava all'interno dell'Azione cattolica». Adele, nata nel 1915 quando l'Italia era da poco entrata nel primo conflitto mondiale, si legge nella nota pubblicata sul bollettino municipale, «è stata una testimone lucida e attiva del nostro tempo, ha visto cambiare la nostra società rimanendo però sempre fedele ai propri valori, mettendosi a disposizione della sua comunità e non rinunciando mai, neppure nelle ultime elezioni amministrative, al diritto di voto. Ai suoi familiari va il cordoglio dell'amministrazione comunale e mio personale».