Coronavirus, nuovi positivi e ricoveri: in ospedale la più parte non è vaccinato

Se nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati rilevati 5.577 nuovi positivi è opportuno capire quale siano le persone maggiormente colpite dal virus. Secondo i dati forniti da Azienda Zero, e aggiornati ad oggi venerdì 17 dicembre, nella fascia 12-19, i positivi non vaccinati (su 100mila abitanti) sono 1.536,6, 541,9 hanno invece un ciclo vaccinale parziale e 173 hanno completato il ciclo.

Fotografia che si riflette in tutte le altre fasce d'età. L'analisi totale è di 1.228,3 positivi non vaccinati per 100mila abitati , 390,7 hanno invece un ciclo vaccinale parziele e 254,6 hanno invece compleato il ciclo vaccinale. Numeri che ci portano a rilevare come la più parte dei positivi sia non vaccinato.

Se si guarda invece ai ricoveri, le classi d'età maggiormente interessate solo i 40-59, i 60-79 e gli over 80. Qui la forbice si apre ulteriormente. Prendendo la sola classe dei più fragili, ovvero gli over 80, 148,0 (su 100mila abitanti) sono i positivi non vaccinati ospedalizzati, 76,1 hanno fatto una sola dose mentre 34,6 hanno completato il ciclo vaccinale.