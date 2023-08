Ponte Pusteria si rifà il look, chiuso dal 28 agosto al 3 settembre

Ponte Pusterla verrà chiuso al traffico veicolare dal 28 agosto al 3 settembre per consentire i lavori di sostituzione del porfido porfido ammalorato.

L'intervento, atteso da diverso tempo, ha lo scopo di rimuovere i sampietrini e di sostituirli con l'asfalto per evitare le vibrazioni sulla struttura del ponte e sugli edifici vicini causate dal passaggio di auto e mezzi pubblici sul porfido.

I lavori, programmati prima della riapertura delle scuole e delle manifestazioni previste in settembre, comporteranno la deviazione delle linee degli autobus (per informazioni verificare il sito https://www.svt.vi.it/).

In base all'andamento del cantiere, potranno sempre transitare i pedoni su almeno uno dei due marciapiedi del ponte; le biciclette potranno attraversare il ponte esclusivamente se condotte a mano.

Contra' San Marco sarà sempre percorribile, con direzione obbligatoria su contra' delle Chioare e viale Rumor.

In largo Goethe è previsto il doppio senso di circolazione per consentire il quale verrà chiusa la pista ciclabile. Infatti l'unico accesso a contra' Vittorio Veneto, contra' Pedemuro San Biagio, contra' Apolloni e laterali e ai parcheggi "Fogazzaro" ed "ex Tribunale" sarà possibile da Ponte degli Angeli e Largo Goethe e l'uscita potrà avvenire unicamente da contra' Apolloni e contra' Canove verso ponte degli Angeli e piazza XX Settembre, attraverso largo Goethe.

I lavori sono stati coordinati con l'intervento in Levà degli Angeli a cura di Viacqua.