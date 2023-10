Sesso con una sottoposta: «sospensione» per un funzionario della Sant'Antonio

Un funzionario dell'Ipab di Chiampo sarebbe stato pizzicato «in flagrante» mentre aveva un rapporto sessuale con una sua sottoposta durante l'orario di lavoro. A cogliere i due sul fatto sarebbe stato il compagno o il marito di lei. Tanto che il dipendente, affrontato direttamente dall'uomo tradito, avrebbe passato un bruttissimo quarto d'ora. L'episodio sarebbe avvenuto nella casa di riposo Sant'Antonio nel piccolo centro dell'Ovest vicentino un mesetto fa. Ieri 13 ottobre sulla scrivania del presidente dell'istituto Alessandro Tonin è giunta la lettera di dimissioni da parte del diretto interessato. Un signore di mezz'età, che da oltre tre settimane era stato sospeso dal servizio.

LE VOCI

Quest'ultimo, stando alle voci circolate nella struttura di via Merloni, al di là dei dettagli da commedia scollacciata anni '70, sarebbe stato richiamato più volte per condotte simili. Queste si sarebbero ripetute per di più senza soluzione di continuità tanto che le voci sarebbero giunte pure ad alcuni mariti e compagni di diverse operatrici. I quali in più di una circostanza si sarebbero lamentati coi vertici dell'ente stesso.

VERSO IL LICENZIAMENTO

Il rapporto sessuale, che in qualche modo ha tracciato la strada verso la procedura di licenziamento (che nelle prossime ore dovrebbe essere perfezionata dai vertici della Ipab) sarebbe stato consensuale. Ora occorrerà capire in questo senso se nei confronti della donna siano stati presi provvedimenti disciplinari e di quale entità: provvedimenti che comunque appaiono tutto sommato scontati. Occorrerà poi capire se «il momento di défaillance», al netto di eventuali prodromi ancora da chiarire, abbia o meno cagionato disservizi o disfunzioni di qualche genere al funzionamento della casa di riposo.

LO SCENARIO

L'altro versante riguarda invece eventuali altri rapporti che il dipendente dimissionario avrebbe avuto con altre donne. Per quanto concerne questo ambito occorrerà capire se questi rapporti ci siano effettivamente stati e se siano stati consensuali o meno. E ancora se abbiano o meno avuto premesse o conseguenze da codice penale. In questo senso alcune segnalazioni sarebbero arrivate anche alle forze dell'ordine: cui spetta di vagliare, in primissima battuta, eventuali illeciti sia penali sia di altra natura.

«COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI»

Tuttavia quale è la versione del vertice dell'Ipab Sant'Antonio? Chi scrive ha contattato direttamente il presidente Tonin per una intervista sull'argomento. Da quest'ultimo, almeno per il momento, non è giunta alcuna risposta. Ad ogni modo nel pomeriggio di oggi la direzione, tramite l'ufficio stampa, ha diramato una nota molto scarna. «Appena l'ente è venuto a conoscenza di possibili comportamenti inappropriati ha predisposto - si legge - la sospensione del dipendente in via cautelativa. Si attendono ora gli esiti degli approfondimenti della vicenda per ulteriori conseguenti provvedimenti»: non una riga di più.

IL SINDACO NEGRO E L'EX MACILOTTI

Di contro quale è il punto di vista del Comune di Chiampo che nei confronti dell'ente ha alcuni poteri di indirizzo? Il sindaco Filippo Negro ai taccuini di Vicenzatoday.it, in relazione «alle dimissioni» del funzionario in questione, spiega «di non ritenere di aggiungere altro» poiché si tratta di una questione «tutta interna all'Ipab». Epperò il consiglio comunale potrebbe trattare la materia scottante che da giorni «sta facendo bisbigliare la politica locale»? Il consigliere comunale Matteo Macilotti, già sindaco del piccolo centro dell'Ovest vicentino, fa sapere che l'assemblea municipale non tratterà l'argomento.