Vicenza - Padova, è febbre da derby: sportivi biancoscudati al Menti in navetta

Sale la "febbre" da derby. Domenica 8 dicembre alle 14.30 allo stadio Menti di Vicenza è in programma l'attesa sfida tra Vicenza e Padova valevole per la ventunesima giornata del campionato di calcio di lega pro girone A. I pronostici sembrano tutti a favore dei padroni di casa che sono in costante ascesa, ma l'arrivo in panchina a Padova di mister Torrente potrebbe aver dato la scossa giusta a tutto l'ambiente biancoscudato. Sul fronte della sicurezza la Questura di Vicenza, di concerto con quella di Padova ha diramato alcune direttive per gli sportivi padovani che raggiungeranno la vicina Vicenza domenica.

Le direttive della Questura

La questura di Vicenza ha comunicato che, in occasione della partita di calcio Vicenza-Padova di Lega Pro, è stato predisposto presso lo scalo ferroviario di Vicenza un servizio navetta gratuito per raggiungere lo stadio Menti per i tifosi che arriveranno in treno. Analogo servizio verrà predisposto al parcheggio scambiatore attivo subito dopo l’uscita del casello di Vicenza Est, dove sarà possibile, per chi invece arriva in macchina, lasciare la propria autovettura. Il parcheggio è raggiungibile sia utilizzando la viabilità ordinaria che quella autostradale. Il servizio navette sarà l’unico mezzo di trasporto idoneo per raggiungere lo stadio di Vicenza e farvi accesso. Pertanto, non sarà consentito l’accesso all’impianto sportivo di tifosi che vi giungeranno con modalità diverse.

fonte: Padovaoggi