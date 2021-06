Tragedia sfiorata in pieno centro, cade un grosso pezzo di pietra da un palazzo

Finisce a terra, davanti all'entrata della farmacia, una parte di un sottobalcone. Fortunatamente nessun danno a cose e persone, in un Corso Palladio pieno di gente

Attimi di paura in centro per un grosso pezzo di pietra caduto a terra dalla facciata di un palazzo che guarda Corso Palladio. A crollare da almeno 8 metri d'altezza, davanti all'ingresso della farmacia "Al Casino", è stata una parte di sottobalcone di notevoli dimensioni.

L'episodio è accaduto poco prima delle 19 in un centro storico a quell'ora pieno di gente. Lo spavento è stato forte per i presenti ma, fortunatamente, sembra che non ci siano stati danni a cose e persone.

Subito dopo l'accaduto il proprietario della farmacia è uscito a mettere delle sedie nel punto d'impatto della pietra. In seguito è arrivata la polizia locale che ha transennato l'area, allontanando i numerosi curiosi che si erano fermati a guardare.

Sul posto sono poi arrivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del posto.