Basilica imbrattata, l'ira di Possamai: "Un insulto a chi ha contribuito a rendere grande Vicenza"

Un marchio fatto con della vernice rossa: una scritta e un numero, il 24. È lo sfregio di qualche teppista "minus habens" apparso nella notte tra sabato e domenica su una colonna della Basilica Palladiana. L'azione dei vandali non è di certo passata inosservata e il fatto è stato segnalato alla polizia locale che cercherà di risalire ai "soliti ignoti" o, in questo caso, meglio dire ai "soliti idioti". L'imbrattamento è avvenuto praticamente in contemporanea all'opera d'arte realizzata a San Biagio dall'artista americano Robert Vargas.

In piazza dei Signori si è recato anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che ha commentato: "Da una parte la mancanza di rispetto per la storia e l’arte, dall’altra una vera opera d’arte. Da una parte l’imbrattamento di uno dei gioielli di Vicenza, dall’altra pittura che arricchisce e abbellisce un angolo di città. Da una parte un insulto a chi ha contributo a rendere grande la nostra città, dall’altra un meraviglioso omaggio alla memoria di Andrea Palladio. La nostra posizione sarà sempre chiara e netta. A sostegno di chi con l’arte riporta luce e colore su muri scrostati e angoli dimenticati, e in totale contrasto con chi danneggia un patrimonio che è di tutti".