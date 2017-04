Vicenza-Pro Vercelli, arbitra Nasca: i precedenti

Vicenza-Pro Vercelli sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca (sez. AIA di Bari), gli assistenti saranno Domenico Rocca (sez. AIA di Vibo Valentia) e Michele Grossi (sez. AIA di Frosinone), il IV Uomo sarà Simone Sozza (sez. AIA di Seregno).

Classe '77, della sezione di Bari, Luigi Nasca ha debuttato in serie A il 16 maggio 2010, con Cagliari-Bologna (terminata 1-1). Prima del suo debutto in A, ha acquisito molta esperienza dirigendo per tre stagioni partite in serie C. Dalla stagione 2009-2010 fa parte del CAN di serie B, riuscendo ogni stagione ad arbitrare almeno una partita nella massima serie. Nel 2006/2007 al primo anno in serie C, riceve dalla lega serie C il premio "Bruno Nardini" come miglior arbitro debuttante in serie C1. Durante la stagione 2008/2009, al termine del terzo anno di militanza in serie C, l'attuale Lega Pro, dirige le quattro finali play-off e play-out di C1 e si aggiudica il premio Nazionale AIA "Riccardo Lattanzi". Sempre durante questa stagione riceve altri due importanti riconoscimenti a livello internazionale essendo, nell'ottobre 2008, designato per una di un torneo internazionale under 19 tra Ungheria e Slovenia, e, nell'agosto 2009, designato per il torneo Internazionale "Manchester United Premium Cup".“

I 17 precedenti di Nasca con il Vicenza (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte):

31/ott/2009 Modena FC - Vicenza Calcio 1:0

08/gen/2011 Empoli FC - Vicenza Calcio 1:1

22/mar/2011 Ascoli Calcio 1898 - Vicenza Calcio 2:1

27/ago/2011 Brescia Calcio - Vicenza Calcio 2:0

18/feb/2012 Vicenza Calcio - Crotone FC 1:1

14/apr/2012 AS Gubbio 1910 - Vicenza Calcio 1:1

26/mag/2012 Reggina Calcio - Vicenza Calcio 0:3

16/feb/2013 Brescia Calcio - Vicenza Calcio 0:1

20/set/2014 AC Perugia Calcio - Vicenza Calcio 2:2

07/mar/2015 Delfino Pescara 1936 - Vicenza Calcio 2:2

02/nov/2015 Cagliari Calcio - Vicenza Calcio 2:0

09/dic/2015 Spezia Calcio - Vicenza Calcio 1:0

26/mar/2016 Ascoli – Vicenza Calcio 1:2



22/apr/2016 Vicenza-Spezia: 0-3



3/sett/2016 Spal-Vicenza: 3-0



22/ott/2016 Vicenza-Frosinone: 1-1

10/dic/2016 Vicenza-Verona 1-0