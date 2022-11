VIDEO | Tav: le critiche di Rotella, Ferrarin, Zilio e Capogrosso

Tre attivisti e un esponente politico esprimono le loro forti perplessità sul passaggio della cosiddetta Alta velocità per Vicenza poco prima di un dibattito aperto al pubblico che la giunta della città palladiana ha organizzato al teatro parrocchiale nel quartiere di Bertesinella

Angela Rotella, Daniele Ferrarin, Marco Zilio e Cristina Capogrosso sono, rispettivamente, una attivista del Comitato residenti Vicenza est, il portavoce di Europa verde per il capoluogo berico, un volto di spicco del centro sociale il Bocciodromo di Vicenza e la portavoce del comitato residenti del quartiere Settecà. I quattro ieri 24 novembre hanno preso la parola alle 19,30: mezz'ora prima che al teatro parrocchiale di Bertesinella iniziasse un «effervescente dibattito» dedicato al passaggio della linea Tav Tac alta capacità per Vicenza, specie in riferimento all'attraversamento della spalla orientale. I quattro, pur da punti di vista differenti, hanno spiegato ai microfoni di Vicenzatoday.it, le loro contrarietà al progetto.

