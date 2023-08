VIDEO | «Sono stato ispirato da questi luoghi carichi di storia»

Ieri 6 agosto 2023 durante un pomeriggio a tratti piovoso Michele Santulaina sotto il porticato della Hostaria al colle di Recoaro ha presentato la sua ultima fatica letteraria. Un romanzo, storico in moltissimi tratti, intitolato «Come un temporale» che è giunto alle stampe dopo un accurato e minuzioso lavoro di ricerca sia negli archivi sia per quanto riguarda l'indagine sul campo. Ai microfoni di Vicenzatoday.it l'autore per sommi capi spiega come è nata l'idea del libro che segue di un paio d'anni «I monti celesti» pubblicato nel 2021.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO