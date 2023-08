Rileggere l'Italia degli anni Trenta attraverso una storia recoarese

Ieri 6 agosto erano in trenta a gremire il porticato dell'Hostaria al colle a Santaggiuliana di Recoaro dove lo scrittore Michele Santuliana ha avuto modo di presentare ai sui lettori la sua ultima fatica. «Come un temporale» è il titolo del libro edito da Ronzani editore. Che peraltro è ambientato proprio «nella Conca di smeraldo recoarese» incastonata dalle Piccole dolomiti che lì lambiscono Vicentino, Veronese e Trentino. Proprio quei monti che non sono solo la cornice ma pure una parte fondamentale del romanzo che prende abbrivio nell'estate del 1938 quando il protagonista Federico giunge alle Terme di Recoaro per «la cura delle acque». Ieri Santuliana ha avuto modo di parlare «di una fase fondamentale della parabola fascista, quella del suo apice» in una con l'apice della popolarità «del capo del governo Benito Mussolini, durante la quale però già si avvertivano le prime crepe» ma pure della parabola di quei luoghi dall'ascesa al declino iniziato dagli anni '60-70 in poi. Classe 1988, l'autore che è anche insegnante di materie letterarie e di latino nei licei di Valdagno, alle telecamere di Vicenzatoday.it ha spiegato come nel suo ultimo lavoro, che segue di due anni «I monti celesti», i luoghi e gli accadimenti storici «si fanno in qualche modo personaggi». Di fatto luoghi ed eventi di quella porzione del Vicentino diventano così un prisma attraverso il quale guardare o riguardare, leggere o rileggere «la società, la politica ma soprattutto l'antropologia del nostro Paese durante un periodo cruciale della nostra storia».

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA A SANTULIANA