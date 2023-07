VIDEO | «Raddoppio dei binari» per la Valsugana

Ezio Paolo Viglietti è uno dei portavoce del Cmst, il Comitato mobilità sostenibile per il Trentino. Ai microfoni di Vicenzatoday.it l'ingegner Viglietti lancia un appello ai veneti affinché sostengano «il potenziamento» sulla scorta di standard europei della linea ferroviaria Trento, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Padova, Venezia. Secondo il portavoce questo progetto, che in primis prevede «il raddoppio dei binari» che passerebbero da uno a due, è de facto alternativo a quello autostradale caro alla Confindustria veneta che prevede il prolungamento autostradale della A31 nord (nota anche come Pirubi nord o come Valdastico nord) da Piovene Rocchette nel Vicentino sino all'hinterland di Trento. Il progetto per il potenziamento della linea ferroviaria era stato messo nero su bianco anni fa da Alberto Baccega, un ingegnere dei trasporti misquilese molto conosciuto tra Treviso, Vicenza, Bassano e Trento. Viglietti sostiene non solo che il potenziamento della Trento-Venezia sia complementare con quello in corso nell'ambito della linea ferroviaria del Brennero: ma sostiene pure, questo è quanto viene riferito in una nota diramata alcuni giorni fa, che l'opzione ferroviaria costi la metà.

