VIDEO | Qualità delle acque, normativa più stringente in Europa

Dichiarazione dell'europarlamentare Achille Variati (Pd) sul voto del Parlamento Europeo sulla direttiva sull’acqua: “Piano fondamentale per la sostenibilità e per la salute dei cittadini per eliminare la presenza di inquinanti come i Pfas che hanno colpito il Veneto e il Vicentino”

“Ieri in plenaria al Parlamento europeo - ha dichiarato Variati - ho votato convintamente per la proposta del Gruppo dei Socialisti e Democratici volta a proteggere le nostre acque dall'inquinamento, un piano fondamentale per la sostenibilità europea, in linea con gli obiettivi di "inquinamento zero" e per la tutela della biodiversità.

Infatti ancora troppo spesso l'inquinamento, in particolare microplastiche e sostanze chimiche, colpisce le nostre acque, mettendo a rischio i nostri ecosistemi e limitando in modo inaccettabile l'accesso degli individui a fonti di acqua pulita, danneggiando irrimediabilmente l'ambiente e chi quell'acqua la utilizza.

La direttiva sull'acqua va proprio in questa direzione: definire una nuova normativa più stringente e attenta, con monitoraggio di un maggior numero di agenti inquinanti, come ad esempio i PFAS, che tanti danni hanno fatto al nostro Veneto, per tutelare l'ambiente che ci circonda e gli ecosistemi che abitano la nostra Europa e assicurare a tutti i cittadini europei il diritto ad un'acqua pulita e non inquinata.”