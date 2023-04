VIDEO | Pfas e ambiente? «Cruciale la divulgazione scientifica»

Stefano Polesello è un ricercatore dell'Irsa ossia l'istituto che in seno al Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr, si occupa dello studio delle acque. Ai microfoni di Vicenzatoday.it l'esperto spiega come la contaminazione da Pfas sia una grana che interessa davvero «tutti quanti» e che deve «essere affrontata su scala globale» anche perché nei decenni si è dato vita ad un modello di sviluppo che della chimica del fluoro oggi come oggi non può fare a meno» basti pensare, giusto a mo' di esempio, quanto queste sostanze siano cruciali per lo sviluppo di un settore industriale in crescita vorticosa come quello «delle batterie al litio». Di contro il ricercatore si sofferma anche sulla traiettoria assunta da alcuni player industriali come il gigante 3M i quali sanno «che il fluoro ha un futuro segnato». Polesello per l'appunto ieri 13 aprile era a Legnago nella Bassa veronese dove ha partecipato ad un convegno dedicato al problema dell'inquinamento nel Veneto da derivati del fluoro, ovvero i Pfas, organizzato dal collettivo ecologista Pfas.land. Lo scienziato poco prima di iniziare il suo intervento, ai taccuini di Vicezatoday.it, si è fermato sul valore della diffusione di una corretta informazione («la divulgazione scientifica è cruciale») sottolineando poi come spesso sia più fruttuoso parlare alla gente piuttosto che «alle autorità».

