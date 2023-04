Veleni e Pfas? Ancora lontane «le soluzioni su larga scala»

Gli effetti avversi dei Pfas sulla salute umana, sugli esseri viventi e più in generale sull'ambiente sono una materia sconfinata. La conoscenza di quest'ultima richiederebbe uno «straordinario» sforzo congiunto da parte della comunità scientifica, della classe dirigente, della cittadinanza attiva, del mondo del lavoro e di quello della produzione ben più che però fa fatica a concretizzarsi: in primis a causa della pervasività degli interessi dell'industria che troppo di frequente piegano norme e procedimenti autorizzativi tanto da svilire i princìpi di prevenzione e precauzione che almeno sulla carta dovrebbero essere alla base dell'ordinamento di riferimento sia in Italia che in Europa. Per di più, nonostante la ricerca si muova spedita, al momento i player del settore, a partire dall'industria, non sono in grado di mettere in campo procedure e pratiche per l'abbattimento che consentano una soluzione definitiva del problema. È questo il quadro uscito ieri 13 aprile a Legnago nella Bassa veronese durante un convegno organizzato all'hotel La Pergola dal collettivo ambientalista Pfas.land e moderato dal coordinatore dell'associazione Alberto Peruffo. Alla serata, la cui registrazione è già interamente disponibile sulla pagina Facebook del collettivo, hanno partecipato quali relatori, tre scienziati molto attivi nello studio delle dinamiche di questi derivati artificiali del fluoro, i Pfas appunto, sia sugli ecosistemi che sui viventi. Sara Valsecchi (Cnr-Irsa), Vitalia Murgia (Isde - Medici per l'ambiente) e Stefano Polesello (Cnr-Irsa) sono per l'appunto i relatori che durante il simposio si sono avvicendati nell'ordine davanti ad un pubblico costituito da una quarantina di persone di persone.

UNA MATERIA SCONFINATA

Gli argomenti trattati sono i più diversi. Anzitutto c'è la vastità della materia. I Pfas sono un gruppo sterminato di sostanze costituito da migliaia di sottofamiglie. Anche la loro semplice classificazione è un problema perché a seconda di come viene letta la struttura molecolare di una sostanza questa può essere definita o meno appartenente ai Pfas. L'argomento di recente è stato affrontato in un lungo approfondimento pubblicato ai primi di aprile sul mensile Le Scienze (l'articolo

porta la firma di Gianluca Liva con il contributo fotografico in apertura di Stefano Schirato). Le Scienze per l'appunto ha ricordato anche come il Veneto centrale sia al centro di uno dei casi più eclatanti di inquinamento da Pfas fra quelli registrati in Europa. La contaminazione attribuita dalle autorità alla Miteni di Trissino nella Valle dell'Agno infatti ha colpito Veronese, Vicentino e Padovano fino a lambire, per effetto del flusso di queste sostanze all''interno della falda e dei corpi fluviali, pure il Rodigino e il Veneziano. La questione, ricorda Peruffo, «è delicatissima» anche perché i Pfas in terra veneta sono divenuti «un fattore riconosciuto» in termini di peggioramento della qualità e della aspettativa di vita.

QUESTIONE DI TOSSICITÀ

Proprio la struttura molecolare dei Pfas è stata uno dei focus della prolusione di Valsecchi mentre Murgia si è occupata della tossicità di queste sostanze. Anche in relazione alla possibilità che i fanghi spuri dei depuratori (fanghi che non di rado contengono reflui civili e industriali) possano essere avviati all'incenerimento. Si tratta di una eventualità concreta che da tempo ha già messo in allerta, su versanti diversi, sia la comunità scientifica, sia la rete ambientalista. Quest'ultima, almeno nel Veneto, è sul piede di guerra per la vicenda degli impianti di Fusina nel Veneziano nonché per la vicenda di quello di Padova. Di più la rete ecologista è in ambasce anche per l'impianto di essiccamento fanghi che Eni ha in animo di realizzare a Marghera sempre in Laguna.

L'INTERVISTA A POLESELLO

L'argomento peraltro è di stretta attualità pure a Legnago. Nella cittadina della Bassa veronese infatti è presente uno stabilimento, quello della Chemviron, che rigenera i carboni attivi utilizzati per filtrare l'acqua degli acquedotti contaminati da Pfas. Quello stabilimento ha anche due inceneritori che da tempo sono finiti nel mirino degli attivisti (ma anche delle autorità) proprio in ragione del processo di incenerimento dei derivati del fluoro. Questi almeno sono i timori di molti residenti. I quali da tempo chiedono al Comune di Legnago, ma soprattutto alla provincia scaligera nonché alla Regione Veneto, controlli serratissimi e severissimi: ma pure una stretta in tema di iter autorizzativi. La questione della dispersione dei Pfas nell'ambiente peraltro in una con le prospettive in termini di trattamento, contenimento ed eventuale distruzione, sono al centro di un articolato dibattito si in seno alla comunità scientifica sia in seno al mondo economico i cui riflessi si sono avvertiti spesso durante il simposio di ieri. A fornire uno spaccato della situazione è stato proprio Polesello che ai microfoni di Vicenzatoday.it ha poi allargato lo spettro della discussione. Durante la quale è emerso un dato noto agli esperti: «il trattamento efficace di questi derivati del fluoro, seppur in fase di studio, è ancora lungi dal poter trovare applicazioni e soluzioni su larga scala». Questo almeno è il «l'impressione costante» che ha accompagnato l'uditorio durante tutta la serata. In più occasioni peraltro i presenti si sono domandati che cosa comporti, in termini di rischi per la salute, il fatto che alcuni gestori del ciclo integrato dell'acqua usino filtri rigenerati nei quali sarebbero presenti quantitativi di Pfas non trascurabili. Da questo punto di vista tra l'altro Murgia si è più volte soffermata sul concetto per cui in tema di sostanze chimiche nell'ambiente «i limiti di legge non sono sufficientemente protettivi nei confronti della salute umana».

ASCOLTA L'AUDIO-INTERVISTA A POLESELLO