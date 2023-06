VIDEO | Per l'affaire Consorzio Brenta arrivano le bordate di Marini

Alex Marini è il consigliere provinciale trentino del M5S che con una interrogazione ha svelato alcuni dettagli del progetto per un maxi bacino sul Torrente Vanoi che dovrebbe mitigare la penuria d'acqua in tempi di siccità nei comprensori vicentini e padovani. Ma della volontà di realizzare l'opera, propugnata dalla Regione Veneto (con una fase progettuale già assegnata dal Consorzio Brenta a un pool di privati), la Provincia autonoma sarebbe venuta a conoscenza solo dalla iniziativa dello stesso Marini. Il quale alle telecamere di Vicenzatoday.it non solo non nasconde le criticità del progetto, ma racconta pure alcuni retroscena di una vicenda che è «tutto tranne che conclusa». Marini parla anche delle recenti polemiche hanno investito il progetto del prolungamento verso settentrione della Valdastico nord.

