VIDEO | «Qualcuno al Mef ha voluto fare lo sborone»

Luigi Ugone è il presidente di Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza. Ai microfoni di Vicenzatoday.it parla a 360 gradi della discussione in corso sui ristori dovuti agli ex azionisti truffati. Spiega come a loro sia dovuto l'intero ammontare del fondo Far previsto per gli indennizzi dalla legge statale. E se la prende anche con quei settori dell'opinione pubblica e del giornalismo che cercano di far passare i risparmiatori colpiti dai collassi bancari delle ex popolari di mezz'Italia come «speculatori». Secdondo Ugone peraltro ci sarebbe un gruppo ristretto di altissimi funzionari del dicastero dell'Economia che per ingraziarsi alcuni ambienti dell'Ue in modo da figurare come alfieri del rigore nei conti pubblici, sarebbe disposto a manovrare sotto coperta per impedire agli ex soci di ottenere l'intero plafond degli indennizzi. Che è pari ad un milardo e mezzo di euro.

