VIDEO | «Materiale potenzialmente cancerogeno» nel capello dei residenti

Giorgio Destro è l'avvocato del foro padovano che assiste un gruppo di residenti le cui abitazioni distano a pochi passi dai cantieri della Spv a Malo nell'Alto vicentino. La Spv, meglio nota come Superstrada pedemontana veneta e una lunga infrastruttura pressoché ultimata che connette Montecchio Maggiore nel Vicentino a Spresiano nel Trevigiano. Da anni il progetto è al centro di polemiche a non finire. Sia per questioni di impatto ambientale e di qualità della vita sia per ragioni di ordine economico. Destro ai microfoni di Vicenzatoday.it spiega una dopo l'altra le ragioni per cui non è per nulla soddisfatto di come le cause civili in itinere al tribunale di Vicenza stanno procedendo. Tanto che il legale spiega, almeno in alcuni casi, di essere stato costretto a ricorrere in appello.



