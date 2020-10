VIDEO | Le storture della triplice viste da un insider

Si chiama «Fottitutto» ed è il titolo tranchant dell'ultimo libro scritto da Salvatore Livorno. Nato a Napoli l'11 giugno del 1969 Livorno giunge in terra veneta ai primi anni '90 dove si stabilisce (oggi risiede a Dolo nel Veneziano) e dove diviene dirigente sindacale prima nella Cgil e poi nella Uil. Ai microfoni di Vicenzatoday.it il 51enne racconta il suo punto di vista non solo sulle grane delle maggiori sigle sindacali viste con l'occhio dell'insider ma argomenta sul rinnovamento che le sigle e il loro ceto dirigente dovrebbero abbracciare per ritrovare lo spirito primigenio e per raccogliere al contempo le sfide del futuro.

