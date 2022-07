VIDEO | «L'Ulss 7 da due anni non paga gli straordinari»

I lavoratori pretendono dalla Ulss 7 Pedemontana «che siano debitamente pagate le decine di migliaia di straordinari non ancora corrisposti ascrivibili soprattutto al periodo pandemico: insomma l'Ulss 7 da due anni non paga gli straordinari arretrati accumulati soprattutto durante il periodo pangemico». È questo il succo delle rivendicazioni del sindacato di base Cub che oggi 6 luglio dopo una trattativa andata a vuoto con i vertici dell'azienda sanitaria in sede di tavolo prefettizio, ha dato il via allo stato di agitazione che presto potrebbe sfociare «in uno sciopero dello straordinario». Tra i motivi che in Italia hanno indotto le Ulss a usare lo strumento dello straordinario c'è la scelta di destinare ad altre mansioni (spesso a sospendere senza paga) i lavoratori che avevano deciso di non aderire al protocollo vaccinale. «Quelle persone ora vanno re-immesse sui posti di lavoro o in sub-ordine vanno impiegati in altre mansioni, ma non possono essere esclusi dell'attività perché altrimenti il personale rimasto non ce la fa, mentre esplodono i costi dovuti agli straordinari». Questo il pensiero di Maria Teresa Turetta, segretaria veneta di Cub, che oggi ha spiegato le sue ragioni ai funzionari della prefettura. Rimane da capire quale sia la ragione di fondo perché l'Ulss 7 sia l'unica con una mole di arretrati di questo tipo. «Vogliamo capire - spiega Turetta che ai microfoni di Vicenzatoday.it ha ampliato lo spettro della discussione - se i conti dell'Ulss 7 siano in ordine o meno. Vogliamo capire se ci sia una scarsità di fondi così acuta da compromettere addirittura il pagamento degli straordinari. Noi siamo pronti allo scontro frontale. Noi siamo pronti allo scontro legale». Si tratta di parole durissime mentre da palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale del Veneto giungono voci di richieste precise all'indirizzo del governatore leghista Luca Zaia. Richieste precise di esponenti del centrodestra bassanese che da tempo stanno pensando ad un commissariamento dell'Ulss 7.

LEGGI L'INTERO APPROFONDIMENTO