VIDEO | Ipab Chiampo, i vertici sulla graticola del sindacato

Oggi 7 aprile il sindacato Cub ha protestato contro i vertici del Sant'Antonio di Chiampo, una casa di cura nota nel comprensorio. Alla base del sit-in, cui hanno partecipato una decina di lavoratrici, c'è la scelta dei vertici della Ipab di lasciare senza stipendio alcune lavoratrici che non si sono sottoposte al vaccino anti coronavirus. Tuttavia la procedura non sarebbe stata rispettata perché le dipendenti, denuncia il segretario veneto di Cub Maria Teresa Turetta, avrebbero chiesto di essere visitate per verificare un eventuale stato di inidoneità a ricevere il siero. La visita però sarebbe avvenuta in modo difforme alla legge.

