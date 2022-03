VIDEO | Il calcestruzzo compare dal sottosuolo: il video è virale

Il 3 marzo a margine di un convegno dedicato ai problemi dell'ecosistema dell'Ovest vicentino il consulente ambientale Marina Lecis ha mostrato ad alcuni uditori un filmato (riprodotto sul portale video di Vicenzatoday.it e che in loco è divenuto virale) realizzato dall'avvocato Giorgio Destro in cui viene ripresa la stessa consulente. In quelle immagini si vede la dottoressa Lecis che raccoglie campioni di una sostanza solidificata probabilmente affiorata dal sottosuolo in prossimità dei cantieri della Superstrada pedemontana veneta (Spv) in zona Poscole, più precisamente al confine tra i comuni vicentini di Castelgomberto e Cornedo nell'Ovest vicentino. La novità durante il convegno aveva suscitato clamore perché sul comprensorio naturalistico delle Poscole insiste una tutela naturalistica speciale dell'Unione europea.

