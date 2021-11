VIDEO | Covid-19 le critiche della Cub al sistema sanitario veneto

Durante un sit-in organizzato davanti al nosocomio berico dal sindacato Cub sono state mosse diverse critiche alle Ulss venete per il modo con cui stanno applicando i protocolli contro il coronavirus. Tali protocolli dovrebbero garantire la salute degli operatori e quella degli utenti, ma secondo la Cub lo zelo con cui le aziende sanitarie si stanno muovendo finisce per essere controproducente perché i ranghi del personale rischiano di rimanere sguarniti. Per di più secondo il sindacato tale zelo non si riscontra in altri ambiti in cui la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro dovrebbe essere altrettanto cruciale. Durante la manifestazione sono stati espressi anche giudizi poco lusinghieri sulla gestione della pandemia da parte delle aziende sanitarie venete.

