VIDEO | Contrada Palazzina, proteste contro il cantiere della Spv

Dicono di non poterne più di quei rumori sotterranei che giungono fino alle loro orecchie e nelle loro case. E sono così «stufi» da dirsi pronti ad andare a manifestare di notte sotto l'abitazione del sindaco di Cornedo Francesco Lanaro: «ora basta» dicono. Tanto che per calmarli è dovuto intervenire il loro legale Giorgio Destro con l'aiuto di vigili urbani e carabinieri. Sono queste in buona sostanza le lamentele dei residenti della contrada Palazzina che nel piccolo comune della valle dell'Agno da settimane denunciano di essere stati abbandonati dalle istituzioni.

