VIDEO | Caso Pengo: parlano Retinò, Fontana e Vidale

Tre volti di spicco della lista civica Bassano per tutti espongono il punto di vista del gruppo dopo la défaillance patita dalla maggioranza di centrodestra per un piano urbanistico caldeggiato dalla Confindustria berica

Dopo le recenti polemiche per la bocciatura da parte del consiglio comunale bassanese dell'atto di indirizzo (caldeggiato anche dalla ditta Pengo nonché da Confindustria Vicenza) che doveva dare il là ad una maxi operazione fondiaria che coinvolgeva anche la Baxi spa nei quartieri di San Marco e di San Lazzaro prendono la parola i sostenitori della lista civica Bassano per tutti i quali spiegano il voto della lista contro la delibera che poi è stata bocciata per le défaillance interne alla maggioranza di centrodestra che regge le sorti del Comune di Bassano del Grappa. A dire la loro ai microfoni di Vicenzatoday.it sono Paolo Retinò (coordinatore della lista civica), Erica Fontana che è stata eletta nell'assise municipale proprio con quel raggruppamento e il giovane Emanuele Vidale in qualità di componente del direttivo della stessa civica.

