VIDEO | Caso dializzati, parla la consigliera democratica

La novese Chiara Luisetto è la consigliera regionale del Veneto, milita tra le fila dell'opposzione nel gruppo del Pd, che da alcuni giorni sta dando battaglia per un caso che sta facendo molto discutere sui media. Quello di una ventina di persone «non allettate» sottoposte a dialisi cui il vertice della Ulss 7 Pedemontana ha negato la gratuità del trasporto dal proprio domicilio all'ospedale. Alle telecamere di Vicenzatoday.it la consigliera democratica spiega i motivi delle sue critiche e contestualmente, cercando un confronto a tutto tondo con l'amministrazione del San Bassiano, chiede un intervento della giunta regionale. Luisetto ai taccuini di Vicenzatoday.it ricorda come «dopo una sessione di dialisi» il paziente si senta «sfinito» motivo per cui «non è pensabile che debba rientrare a casa dall'ospedale coi propri mezzi». Chi è sottoposto a dialisi per via di gravi patologie del rene, aggiunge la consigliera, «vive già una esistenza duramente provata e non si capisce come mai di punto in bianco in piena estate lo si debba privare di un diritto sacrosanto».



