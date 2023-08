Niente trasferimento gratuito per i dializzati? L'Aned bacchetta Bramezza e palazzo Balbi

La querelle al calor bianco tra il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza e la consigliera regionale del Pd la novese Chiara Luisetto ha una valenza specifica ed a sé stante oppure si colloca in contesto ben più ampio che è quello del declino della sanità pubblica nel Veneto come nel resto del Paese? Ai microfoni di Vicenzatoday.it Luisetto propende per la seconda lettura anche se preferisce ancorare il suo punto di vista anzitutto all'attualità. Di recente infatti ad una ventina di soggetti dializzati con gravi patologie renali «non allettati» l'Ulss 7 Pedemontana ha negato la gratuità del trasporto all'ospedale. Ne è nato un botta e risposta tra la stessa Luisetto, che sull'argomento ha redatto una articolata interrogazione, e il vertice della azienda sanitaria Ulss7 con sede all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Sull'argomento però ieri 23 agosto sono intervenuti anche i vertici nazionali di Aned, l'associazione che tutela i dializzati, con una lunga nota. In quest'ultima sostanzialmente si disconoscono le giustificazioni portate dalla direzione generale allorquando quest'ultima sostiene che la gratuità del servizio non sia obbligatoria perché così stabilito dalla disciplina regionale vigente.

Aned invece ritiene che l'universalità e la gratuità del trasferimento del paziente in ospedale siano questioni fuori discussione perché quel diritto è assodato. Luisetto peraltro ai microfoni di Vicenzatoday.it spiega che il costo zero per il servizio sia obbligatorio in forza di una legge statale. Che non è superabile da quella regionale. «Assistiamo - si legge nella nota diffusa dall'Aned - al pervicace tentativo di aggiungere ingiustizia a ingiustizia. Se dovesse accadere qualcosa ai pazienti durante il tragitto dato l'obbligo a recarsi all'ospedale con mezzo proprio perche? impossibilitati ad affrontare le spese del trasporto, resterebbero ad uso delle autorita? competenti gli appelli inascoltati dell'Aned».

La stessa Aned, si legge ancora, ha inviato lettere e telegrammi al presidente della giunta regionale veneta, il leghista Luca Zaia e all'assessore veneto alla sanità Manuela Lanzarin del Carroccio verso la fine di di maggio e poi ancora di recente. L'associazione però lamenta di essere tuttora in attesa di una risposta «da parte di entrambi». Si tratta di un passaggio preciso che smentisce l'assunto di Bramezza secondo il quale in passato l'assenza della gratuità del servizio di trasferimento per i dializzati «non allettati» non avesse causato rimostranze di alcun tipo. Peraltro anche durante una manifestazione organizzata a Vcienza il 15 aprile in difesa della sanità pubblica (nel riquadro) il probelma della gratuità del trasporto per i dializzati era stato sollevato a più riprese dai dimostranti.

ASCOLTA L'INTERVISTA A CHIARA LUISETTO