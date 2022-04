VIDEO | Caporalato, la denuncia del sindacato

La Flai è la sigla che in seno alla Cgil tutela i lavoratori del settore agricolo e primario. Il segretario veneto Mattei parla di un recente studio che accende i riflettori sul comparto

Giosuè Mattei, quarant'anni da compiere il 12 maggio, palermitano di nascita e vicentino d'adozione, per molti anni è stato un punto di riferimento della Flai-Cgil per la provincia berica. Di recente è divenuto segretario regionale veneto per la stessa categoria che difende i lavoratori del settore primario. Alle telecamere di Vicenzatoday.it il dirigente sindacale spiega «il dramma delle agromafie» e dell'ombra che queste ultime proiettano sul lavoro agricolo.

