VIDEO | Autostrade e inceneritori: la voce dei comitati

Il caso della Valdastico Nord, la batosta giunta dalla Corte dei cassazione cui si aggiunge anche il clamore di una inchiesta per danno erariale da parte della magistratura erariale. E poi la querelle spinosa sulle concessioni per non parlare degli inceneritori il cui potenziamento è previsto in tutto il Nordest e che potrebbero trattare anche i fanghi conciari del polo conciario dell'Ovest vicentino. Sono questi i temi affrontati davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it da Mattia Donadel, volto storico della rete ambientalista della Riviera del Brenta.

