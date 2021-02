I Verdi: per il Covid chiarezza su «vaccini e test rapidi»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cristina Guarda, consigliere regionale veneto in quota Verdi, racconta alle telecamere di Vicenzatoday.it la battaglia che il suo partito, anche a livello nazionale sta combattendo affinché ci sia maggiore trasparenza sul tema dei tamponi rapidi per il Covid-Sarà-2. I test secondo i verdi non sono poi tanto affidabili perché non esistono evidenze scientifiche in tal senso. Al contempo Guarda si getta nella mischia della querelle sul possibile acquisto di vaccini fuori dai canali ufficiali che la Regione Veneto avrebbe sondato durante gli ultimi giorni: una questione spinosa che sta scatenando un pandemonio politico.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO