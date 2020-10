Nella 'pista' del Costo: gara tra auto e moto

La Strada del Costo di Asiago è un serpentone d'asfalto lungo circa una decina di chilometri, con bellissime curve, tornanti molto ampi, e un fantastico panorama sulla pianura. Il Costo ha un buon asfalto, non attraversa centri abitati e non è interrotto da incroci, è quindi una salita da poter fare tutta d'un fiato. Tutto bellissimo per un giro in moto, o quasi. La Strada del Costo è davvero molto bella ma è anche molto trafficata, soprattutto in estate è la strada utilizzata dalla maggior parte dei turisti che si recano sull'Altopiano di Asiago. Nelle mezze stagioni il Costo si anima di motociclisti, e talvolta, purtroppo, si trasforma pericolosamente in una pista in cui qualcuno esagera un po' con le pieghe e i sorpassi.

Dal 22 febbraio 2020 al 30 settembre sono state accertate 1.014 violazioni. La velocità massima rilevata è stata di 168 km/h, da parte di un autoveicolo.



Singolare è il caso di un motociclo Honda che gli occhi elettronici hanno fotografato mentre transitava davanti al primo varco alle 18:20 alla velocità di 109 kmh e al secondo varco alle 18:40 alla velocità di 97 kmh ma con la ruota anteriore sollevata.



Tre sanzioni in una manciata di minuti se le è meritate invece un motociclo SWM che, finito da poco il periodo di lockdown, ha percorso la strada del Costo passando davanti ai varchi alle 20:24 ad una velocità di 127 kmh, alle 20:26 di 108 kmh e alle 20:36 di 111 kmh.