Il Vicenza Volley riesamina l’esordio in campionato: “Grande lucidità nel finale”

Un esordio dalle mille emozioni culminato con il sorriso, ora un turno di sosta e all’orizzonte un nuovo impegno, sempre casalingo. In serie B1 femminile, l’avventura di Vicenza Volley è iniziata con la vittoria mozzafiato contro Ripalta (3-2) con la squadra di Mariella Cavallaro avanti 2-0, trascinata al tie break poi vinto in un braccio di ferro spettacolare. A fare il punto della situazione in casa biancorossa è Pierantonio Cappellari, secondo allenatore del team.

“A livello di spettacolo – afferma – è stata una bella partita, dal momento che l’obiettivo della società è far entusiasmare e divertire il pubblico è stato lo spot perfetto, con lo spettacolo che ha coinvolto un po’ tutti per l’andamento del match e per le giocate che si sono viste in campo. È stata una partita dai due volti: nei primi due set siamo riusciti a imporre il nostro gioco, poi siamo un po’ calati verso la fine del secondo, riuscendo comunque ad andare sul 2-0. Ripalta è una squadra importante con giocatrici di qualità; ha sistemato il muro-difesa, ha aumentato la qualità della battuta e ci ha messo in difficoltà in ricezione costringendoci a giocate più scontate. Il terzo set equilibrato ha visto qualche episodio, siamo calati un po’ mentalmente nel finale della terza e all’inizio della quarta frazione e nonostante un buon recupero siamo stati agganciati al tie break. Il quinto set è stato da coltello tra i denti, l’abbiamo spuntata di misura grazie a un po’ più di lucidità nel finale”.

Nel successo di Vicenza Volley c’è anche lo “zampino” di Luciana Do Carmo, schiacciatrice classe 1979 con trascorsi in serie A entrata a partita in corso: “È stata un’emozione per tutti e ha dato una scossa emotiva alla squadra. Con la sua personalità ed esperienza ha un peso specifico importante nella squadra; è molto empatica, non giocava da una decina d’anni e vedere lei stessa emozionata in partita è stato un qualcosa che hanno percepito anche le compagne, caricandosi”. Il calendario di Vicenza Volley prevede sabato il turno di riposo, che verrà sfruttato per un test a Trescore Balneario (Bergamo) contro il Don Colleoni, altra formazione di B1 non impegnata nel fine settimana. Il prossimo appuntamento ufficiale è invece domenica 22 ottobre alle 18 al palazzetto di via Goldoni a Vicenza contro il Volley Clodia.

Infine, Cappellari conclude: “L’anno scorso avevo dato una mano un mese e mezzo nelle giovanili, l’ambiente mi è subito piaciuto. È un posto dove si lavora bene, in tranquillità e si sente la presenza di una società importante alle spalle, con un’organizzazione di qualità. Con Mariella Cavallaro c’è stato subito feeling a livello umano e tecnico, abbiamo una visione di pallavolo molto simile. Anche con le ragazze mi sono trovato molto bene, è un gruppo che lavora sodo con mentalità da professioniste, sempre disponibili. Anche loro hanno agevolato il mio ingresso in squadra”.