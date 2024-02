Vardanega all'assalto della quarta zona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Manca poco più di un mese al via ufficiale della stagione di Roger Vardanega, impegnato quest'anno con un programma particolarmente ambizioso. Reduce da un 2023 che lo ha visto protagonista di apparizioni spot, cogliendo un secondo ed un terzo di classe su quattro cartellini timbrati, il pilota di Possagno ha deciso di tornare a competere per un obiettivo preciso, quello messo in palio dalla Coppa Rally ACI Sport.

Sarà la quarta zona il campo di battaglia nel quale il portacolori di Rally Team cercherà di emergere, affrontando un calendario che lo vedrà calcare palcoscenici blasonati in Triveneto. Si partirà con un importante banco di prova, quello offerto dal Rally della Marca (26 e 27 Aprile) a coefficiente 1,75 e valevole per il neonato Trofeo Italiano Rally, proseguendo poi con il Rally della Valpolicella (10 e 11 Maggio) e con i titolati Rally San Martino di Castrozza (14 e 15 Giugno con coefficiente a quota 1,75 e validità per il TIR), Rally Due Valli (dal 26 al 29 Settembre quale tappa di Campionato Italiano Assoluto Rally a coefficiente 2) e Rally Città di Bassano (21 e 22 Settembre a coefficiente 1,75 e validità TIR), concludendo un intenso cammino in occasione del neo promosso Trentino Rally (19 e 20 Ottobre). Nel mirino del trevigiano non ci sarà soltanto la CRZ di zona ed infatti obiettivi dichiarati di questo inizio di 2024 saranno anche gli annessi Michelin Trofeo Italia ed R Italian Trophy.

“L'ultima volta che abbiamo affrontato un campionato completo è stato nel 2021” – racconta Vardanega – “ma, nonostante vari problemi di natura tecnica, abbiamo vissuto una bella esperienza nella CRZ di seconda zona. Se guardiamo più all'indietro dobbiamo risalire al 2006, in occasione del Trofeo Peugeot Competition che si correva negli sprint. In quell'occasione chiudemmo a pari merito con Bettoni. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura.” Sul piano tecnico rinnovata la fiducia al team PRT, il quale metterà a disposizione di Vardanega una Peugeot 208 R2, mentre sul sedile di destra ritroveremo Fabiana Da Rui. Il pilota della scuderia con base a Rosà sarà particolarmente attivo anche sul fronte sociale, sostenendo in campo gara l'Associazione Oncologica San Bassiano onlus.

“Sono molto legato all'associazione presieduta da Franzi” – aggiunge Vardanega – “ed ho deciso quest'anno di portarla in gara con me perchè ci tengo a dare loro visibilità nel mio mondo, quello del rally. Cercheremo anche di raccogliere dei fondi da poter devolvere a loro.” Al fine di preparare al meglio un'annata che si preannuncia già ricca Vardanega scenderà in campo in occasione del Camunia Rally, in programma al 23 e 24 Marzo, come gara test. “Al Camunia cercheremo di toglierci un po' di ruggine” – conclude Vardanega – “perchè le gare che andremo ad affrontare in stagione saranno tra le più belle e toste di tutto il nord Italia.”