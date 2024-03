A pomposa Trolio regala il primo successo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Primo fine settimana agonistico dell'anno e già il nuovo corso di Funny Team miete un importante successo, quello firmato da Marco Trolio che, in coppia con Linda Trolio su una Peugeot 205, ha centrato una bella doppietta al Circuito di Pomposa. Tra Sabato e Domenica si è corsa la prima tappa del Race In Circuit con il portacolori della scuderia di Nove che ha conquistato il successo in gruppo ed in classe R-RS1.4+, arricchito ulteriormente il proprio bottino con un undicesimo assoluto che lascia un po' di amaro in bocca.

“Sabato siamo andati molto bene ed eravamo noni assoluti” – racconta Marco Trolio – “ma nella prima della Domenica si è tolto il tappo dell'olio motore. Sulla successiva abbiamo accusato la rottura della leva delle marce ed abbiamo perso tempo prezioso. Grazie al lavoro del team abbiamo risolto il tutto e siamo riusciti a recuperare nelle ultime tre speciali. Sono state due belle giornate e ci siamo divertiti un sacco, portando a casa un gran bel risultato.”

Dalla soddisfazione del pilota di Terradura all'amarezza di “Lele” che, affiancato da Filippo Del Bello, è finito vittima dei numerosi guai tecnici che hanno afflitto la sua Peugeot 208. Problemi di natura elettrica sulla penultima speciale del Sabato avevano rallentato il passo del patavino, costretto definitivamente a dare forfait ad inizio Domenica per altre noie meccaniche. “Dopo lo shakedown eravamo carichi per affrontare le prime prove” – racconta “Lele” – “ma, dopo aver preso una buona andatura, sono iniziati vari guai. Nonostante gli sforzi per ripartire alla Domenica ci siamo dovuti ritirare già a metà della prima speciale. Pazienza, ci rifaremo.”

Dal tracciato ferrarese si risale fino al Friuli, nello specifico a Chions, per celebrare i campioni UISP per la stagione 2023, nell'ambito della cerimonia tenutasi Domenica scorsa. Tre per tre con il gradino più basso del podio che è stato firmato dai portabandiera della scuderia vicentina, ad iniziare da Alessandro Pedron che ha siglato una bella doppietta. Terzo nel Trofeo FriulVeneto e nel Trofeo Italia Unicef, nell'ambito della categoria SC, con la sua Renault Clio Williams, imitato in SA da Giovanni Sabato, su una vettura gemella. Passando al Trofeo d'Inverno bel terzo posto per le dame “Bloom” ed “Azzurra” tra le IN2 che, a bordo di una Citroen Saxo, hanno dato ulteriore lustro alla lunga storia vincente del sodalizio.

“Abbiamo appena mosso il primo passo in questa nuova avventura” – racconta Dal Ben (presidente Funny Team) – “e già siamo qui a parlare di vittorie, di podi e di gratificazioni. Non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi dei nostri portacolori. Ci aspetta una lunga stagione e, pur essendo consapevoli che non potrà sempre andare bene, conosciamo il potenziale della nostra scuderia e di chi la compone. Siamo carichi, determinati ed agguerriti per continuare a portare avanti una tradizione prestigiosa, quella che ho ereditato da Flavio.”