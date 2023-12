Lane, i circoli chiamano a raccolta (VIDEO)

Serata in tono minore per il tradizionale incontro dei Clubs Biancorossi. Le parole del mister

Era inevitabile che la situazione di sofferenza che turba da anni le vicende della società bercia si riflettesse anche sulla tifoseria. La quale, anzi, stupisce per là fedeltà che continua a dimostrare. Il CCCB, che un tempo raccoglieva più di 100 Clubs e oltre 8.000 soci si sta via via sfoltendo, un po’ per un fatto generazionale e un po’ per effetto dei risultati. Ascoltiamo le parole del mister, il quale ha cercato di tener su l’ambiente ma dando l’impressione di essere pure lui incapace di spiegare il periodo di crisi.