Vicenza-Virtus Verona, primo tempo: al 42’ segna Danti per i rossoblù (0-1)

Primo tempo vivacissimo allo stadio “Romeo Menti” tra il LR Vicenza e la Virtus Verona. Fino ai 20’ il Vicenza fa vedere molte belle azioni e occasioni, ma i rossoblù rispondono in contropiede. Nell’ultimo quarto d’ora gli uomini di Luigi Fresco hanno messo a dura prova la difesa dei biancorossi impegnando più volte l’estremo difensore Iacobucci.

Fino al 42’ con il vantaggio meritatissimo dei veronesi con Danti che segna di testa.

Come dicevamo le occasioni per il Vicenza sono tante con Rolfini imbeccato da Della Morte al 5’, con il portiere veronese Giacomel che mette in angolo.

Al 8’ Della Morte mette nelle condizioni Ferrari di provare la rovesciata che però non trova la porta.

Al 11’ la prima occasione per la Virtus Verona con Casarotto che impegna Iacobucci che respinge, raccoglie Talarico che calcia in porta a portiere battuto, ma alla fine salva sulla linea il biancorosso Ndiaye.

Al 14’ una girata di Rolfini impegna il portiere Giacomel che mette ancora in angolo.

Al 18’ Begic crossa per Della Morte che di testa mette sopra la traversa.

Al 26’ il rossoblù Fabbro impegna in contropiede Iacobucci che para!

Al 33’ altra parata dell’estremo difensore vicentino su Casarotto.



E dopo un bel tiro colpito di controbalzo di Manfrin che finisce sopra la traversa arriva al 42’ il gol di Danti: Faedo crossa dalla destra e l’attaccante e capitano della Virtus salta più alto dei difensori del Vicenza e mette in rete battendo Iacobucci. E’ lo 0-1.Alla fine del primo tempo la Curva Sud del Menti protesta e invita il Vicenza a “tirare fuori gli attributi”.