Vicenza-Cittadella: Brocchi mette in campo 4 dei 6 nuovi acquisti!

LR Vicenza in campo con ben quattro nuovi acquisti (su 6): De Maio, Lukaku, Da Cruz e Teodorczyk scendono subito in gioco al Menti con la maglia biancorossa.

Cristian Brocchi ha optato per il sicuro 4-3-1-2 con Grandi tra i pali, Bruscagin, Pasini, De Maio e Lukaku in linea difensiva, Proia, Pontisso e Ranocchia a centrocampo, con Da Cruz dietro le punte e coppia d'attacco Teodorzyk e Diaw.

Una ventata di internazionalità per il LR Vicenza che scende in campo oggi contro il Cittadella.

I padovani invece scendono in campo con una formazione fotocopia: Kastrati tra i pali; quattro difensori: Mattioli, Ciriello, Frare, Benedetti; a centrocampo Vita, Danzi, Branca; D'Urso dietro le punte e in attacco Okwonkwo, Baldini. Queste le scelte dell'ultimo minuto di mister Gorini.

Arbitro in campo Valerio Marini di Roma 1.