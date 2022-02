Serie D: Arzignano Valchiampo domenica in casa contro Dolomiti Bellunesi

Domenica 13 febbraio 2022 la capolista FC Arzignano Valchiampo gioca la 20esima giornata di campionato di serie D con Dolomiti Bellunesi allo stadio Dal Molin.

L’attaccante gialloceleste Andrea Cescon, classe 2002, con un passato calcistico nel Belluno ci presenta la gara. Per lui, quindi, è una partita da ex.

Formata dalla fusione di Union Feltre, AC Belluno e Union San Giorgio Sedico, la società Dolomiti Bellunesi rappresenta il passato recente di Cescon. Cosìl'attaccante ripercorre la sua esperienza:

«Sicuramente conto il Dolomiti sarà una bella sfida per me perché ritrovo i miei ex compagni con cui ho passato una bella annata l’anno scorso. Spero di dare il mio contributo alla mia squadraattuale per portare a casa i tre punti che sono fondamentali per noi e per il nostro percorso».

E' la terza Giornata del girone di ritorno. Cescon racconta la praprazione contro l'ottava in classifica:

«Durante la settimana ci siamo preparati bene, allenandoci al meglio. Sicuramente domenica sarà una sfida difficile perché incontriamo una squadra con tanta qualità e con giocatori importanti. Però cercheremo sicuramente di dare il meglio e portare a casa i tre punti che, come ho detto, sono fondamentali e importanti per la nostra classifica».