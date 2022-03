Serie D: Arzignano Valchiampo batte Mestre 3-1 ed è ancora primato, ma l'Union Clodiense è a -4

Una bellissima vittoria sinfonica di squadra quella messa a segnao allo stadio Dal Molin dall'Arzignano Valchiampo contro il Mestre, sqaudra difficile che all'andata fede sudare assai i giallocelesti. Gli uomini di mister Giuseppe Bianchini nel primo tempo hanno studiato la situazione in una partita assai equilibrata. Il vantaggio per gli uomini di casa arriva solo al 33' del secondo tempo con Beltrame. Raddoppio al 44' con Fyda. Poi Antoniazzi accorcia le distanza dopo due minuti.

E in piano recupero al 49' ribadisce Fyda che chiude il match in bellezza con un'esultanza liberatoria!



Una 24esima giornata con una partita a rischio, ma la continuità è stata assicurata.L'Arzi mantiene il primato del girone con 59 punti. L'unica avversaria a mantenere il passo è l'Union Clodiense a 55 punti dopo aver battuto per 2-0 il Caldiero.