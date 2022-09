Qui LR Vicenza: i convocati per lo stadio Menti contro il Lecco

Sono 26 i giocatori biancorossi del LR Vicenza convocati da mister Francesco Baldini per la terza giornata di campionato contro il Lecco, in programma martedì 13 settembre alle ore 21, allo stadio Romeo Menti.



GIOCATORI CONVOCATI DA MISTER BALDINI PER IL MATCH IN CASA COL LECCO

PORTIERI: Brzan, Confente, Grandi.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Padella, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.

PROBABILE FORMAZIONE DEL LR VICENZA

In apertura di match è probabile visto quanto dichiarato oggi dal mister Baldini che scenda in campo il solito modulo 3-5-2 con qualche variazione. Ipotizziamo, viste le esclusioni per fastidi muscolari, ritardo nella preparazione e altri inconvenienti che gli undici siano: Grandi; Ierardi, Pasini, Valietti; Dalmonte, Zonta, Jimenez, Scarsella, Greco; Rolfini, Ferrari.