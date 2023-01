Qui LR Vicenza: i convocati per il match ad Alessandria contro la Juve Next Gen

Cavion sarà in campo (assicura mister Modesto) probabilmente assieme a Ronaldo. Mancano Corradi e Scarsella indisponibili. Che posizione sceglierà l'allenatore biancorosso per Dalmonte? in avanti come l'ultima partita vincente?