Qui LR Vicenza: i convocati da mister Modesto per la trasferta a Verona

Sono 23 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la tredicesima giornata di campionato contro la Virtus Verona, in programma sabato 12 novembre alle ore 17 e 30 allo stadio Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia.

Ai box per la fascite plantare ancora Cappelletti; Padella si è infortunato in allenamento e oggi all'ultimo anche Zonta.

I CONVOCATI DA MISTER MODESTO PER LA TRASFERTA A VERONA

PORTIERI:Brzan, Confente, Desplanches

DIFENSORI: Bellich, Corradi, Ierardi, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini.