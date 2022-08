Qui FC Arzignano Valchiampo: arriva in prestito dal Südtirol il terzino Federico Davi

Mercoledì 3 agosto 2022 alle ore 17 allo stadio San Vigilio di Montebelluna il FC Arzignano Valchiampo gioca la sua seconda partita stagionale (la prima vinta col Villafranca nel Veronese). Si tratta evidentemente di un’amichevole.

Nel frattempo la squadra di mister Giuseppe Bianchini (riconfermato assieme al suo staff) si è rinforzata ieri con la sigla del contratto con Federico Davi, difensore, classe 2002 di Bolzano: proviene dal FC Südtirol e sarà in prestito nel club gialloceleste.

«Sono molto contento di indossare la maglia dell’Arzignano Valchiampo - ha affermato a caldo il terzino destro -. È un bel passo per me e per il mio sogno. Sono felicissimo».

Originario di Bolzano, dopo i primi inizi Federico Davi milita nel settore giovanile del Südtirol crescendo con questi colori fino alla Beretti. L’esordio in prima squadra arriva con la Virtus Bolzano, in Serie D, nella stagione 2020-2021. L’anno seguente passa al Levico sempre in D.

«Ho iniziato a 8 anni nella squadra dove allenava mio papà - racconta Federico Davi -. Qui giocava anche mio fratello. Dopo tre anni, sono passato alle giovanili del Südtirol. Ho indossato questa maglia per otto anni fino alla Beretti. In seguito, il passaggio in Prima Squadra alla Virtus Bolzano in Serie D. Ho giocato un buon campionato trasferendomi al Levico nella stagione 21-22».

Quella per lo sport è una passione ereditata dalla famiglia. La madre ha giocato a basket ad alti livelli, raggiungendo la Serie A. Il padre si è dedicato al calcio. Seguendo l’esempio del genitore e del fratello (Simone Davi, classe ’99, attualmente difensore del Südtirol in Serie B), anche Federico sceglie il calcio. Dopo le esperienze nelle giovanili, si mette in luce in Serie D collezionando, tra Campionato e Coppa di categoria, 63 presenze e 2 reti.

«Spero di riuscire a dare il massimo per questa squadra, facendo il massimo per tutti. - sottolinea il numero 23 gialloceleste -. Sono un ragazzo semplice, ambisco a fare bene per me e per il gruppo. Il calcio per me è tutto, fin da piccolo giocavo con mio papà in giardino. Fa parte di me e non riuscirei a farne a meno. Anche mio fratello ha militato tre anni in Serie C e adesso farà il salto in B: ho sempre avuto il suo esempio».