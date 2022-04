Promozione: a Longare vince La Rocca Altavilla (2-3) che rimane in testa

Un match importante quello a Longare tra i padroni di casa e la capolista Unione La Rocca Altavilla: con la vittoria la suqadra gialloceleste di mister Beggio rimane salda in testa a 58 punti tenendo a distanza la Marosticense di Glerean che ora è a 55 punti.

Ad aprire le danze il bomber Tonani che al 9' ha trasformato il rigore fischiato dall'arbitro per il fallo di Costa su Bianco. Il Longare Cstegnero non ci sta e pareggia al 20' su calcio d'angolo battuto da Elia è Gal che incorna. Il portiere ospite Fantin blocca la palla: la terna arbitrale giudica la presa oltre la riga di porta e convalida la rete provocando le proteste dell'Altavilla. E' 1-1.

Al 38' del primo tempo però arriva l'allungo dei giallocelesti di Beggio con un tiro di Kokollari dalla distanza: 1-2. E sempre nella rpima fraziione, oramai nel recupero, Lombardo insacca anche il terzo gol degli ospiti su azione.

Nella ripresa La Rocca Altavilla cerca di controllare il match e al 15' da segnalare l'occasionissima per Tonani di testa (su cross di Pilan)parata da Coppo.

La rete che riapre i giochi ovvero la seconda per il Longare, giunge al 29' della ripresa quando Faccio riesce di testa a beffare Fantin su cross di Dos Santos. Sul 2-3 i padroni di casa tentano di spingere e vanno vicini al pareggio al 41' con Busatta, ma la difesa devia in corner. Alla fine vincono i giallocelesti.