Morto Gianfranco Volpato, una carriera calcistica per il Lanerossi Vicenza

E’ morto all’età di 82 anni Gianfranco Volpato, difensore del Lanerossi Vicenza dal 1961 al 1975. Era cresciuto nell’Azzurra Sandrigo, paese in cui è nato il 15 maggio del 1940 esordì in serie A il 29 dicembre 1963 contro la Roma. In quella stagione collezionò 16 presenze e il Vicenza chiuse il campionato al sesto posto.

Nel 1964 il Lane riuscì a salvarsi e Volpato nella stagione successiva 1965-66 prese il posto come terzino destro di Giobatta Zoppelletto: anche in questo campionato i biancorossi si piazzarono al sesto posto.

Dal 1969 fu capitano della squadra: nel 1971 lasciò la fascia a Chinesigno. Terminò la carriera nel 1975 con la retrocessione dopo 20 anni del Vicenza in B. Per lui ben 256 gare di campionato (serie A) in biancorosso.

Il LR Vicenza ha dedicato un ricordo sul sito ufficiale alla scomparsa di Gianfranco Volpato: «La società LR Vicenza si unisce al dolore per la scomparsa di Gianfranco e desidera esprimere le più sentite condoglianze alla moglie Milena, ai figli Barbara e Cristian e a tutti i suoi cari».

Sotto una "figurina" d'epoca di Gianfranco Volpato allo stadio Romeo Menti