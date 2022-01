Marco Calderoni ceduto dal LR Vicenza al Cesena FC

Il terzino sinistro di Latisana in questo calcio mercato di riparazione passa ai romagnoli in serie C. In biancorosso è arrivato l'estate scorsa dal Lecce. Oggi pomeriggio i biancorossi si allenano al Menti in vista della trasferta in Salento